Парламент Венгрии на полгода продлил режим чрезвычайного положения
Будапешт, 3 мая 2023, 14:02 — REGNUM Однопалатный парламент Венгрии в среду, 3 мая, принял предложение о продлении на полгода режима чрезвычайного положения в стране. Трансляция дебатов велась на официальном сайте государственного собрания.
Законопроект, позволяющий премьер-министру и правительству самостоятельно принимать некоторые решения посредством указов и постановлений, поддержал 131 депутат от коалиции правящих партий, против высказались 58 представителей оппозиции.
О введении в Венгрии режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией, складывающейся на Украине, 24 мая 2022 года объявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По словам Орбана, целью введения режима ЧП является необходимость дать правительству возможность немедленного реагирования и самостоятельного принятия некоторых решений.