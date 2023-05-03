Будапешт, , 14:02 — REGNUM Однопалатный парламент Венгрии в среду, 3 мая, принял предложение о продлении на полгода режима чрезвычайного положения в стране. Трансляция дебатов велась на официальном сайте государственного собрания.

Здание парламента Венгрии © Сергей Пивоваров/РИА Новости

Законопроект, позволяющий премьер-министру и правительству самостоятельно принимать некоторые решения посредством указов и постановлений, поддержал 131 депутат от коалиции правящих партий, против высказались 58 представителей оппозиции.

О введении в Венгрии режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией, складывающейся на Украине, 24 мая 2022 года объявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По словам Орбана, целью введения режима ЧП является необходимость дать правительству возможность немедленного реагирования и самостоятельного принятия некоторых решений.