Будапешт, 3 мая, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Однопалатный парламент Венгрии в среду, 3 мая, принял продлил на полгода режим чрезвычайного положения в стране на фоне ситуации на Украине. Трансляция дебатов велась на официальном сайте государственного собрания.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Здание парламента Венгрии

Законопроект, позволяющий премьер-министру и правительству самостоятельно принимать некоторые решения посредством указов и постановлений, поддержал 131 депутат от коалиции правящих партий, против высказались 58 представителей оппозиции.

О введении в Венгрии режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией, складывающейся на Украине, 24 мая 2022 года объявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он назвал причиной введения режима ЧП необходимость дать правительству возможность немедленного реагирования и самостоятельного принятия некоторых решений.