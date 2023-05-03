Политолог Светов счёл удивительной сдержанностью Москвы сохранение дипотношений России и Польши

Москва, , 14:07 — REGNUM Факт того, что сегодня всё ещё существуют дипломатические отношения России с Польшей, похож на чудо и вызывает удивление. Так в беседе с ИА REGNUM политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал заявление посла России в Польше Сергея Андреева о высокой вероятности разрыва дипотношений Варшавы и Москвы.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удивительно, что эти отношения всё ещё существуют. Польша сейчас — антироссийский хаб в Европе. И последних капель для полного разрыва отношений было сколько угодно. Польские наёмники воюют на Украине, захватывают здания школ, а мы разводим церемонии», — отметил политолог.

По мнению Светова, Москве нужно первой принять жёсткие меры и отозвать посла из Варшавы. Политолог предложил для начала действиями предупредить Польшу, например, заменив посла на временного поверенного в делах.

«Мы должны сделать первый шаг, чтобы отозвать посла. Россия имеет дело с врагом в комплексной войне, который понимает только силу. Сейчас работают только жёсткие меры. Хотя мы старались взывать к совести, к закону, идти на переговоры», — заявил эксперт.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев не исключил разрыва дипотношений с Польшей. Об этом он заявил в эфире программы «Соловьёв LIVE», отвечая на вопрос, готовы ли дипломаты РФ в Варшаве в любой момент собрать вещи и закрыть посольство на ключ. Андреев ответил утвердительно, а также добавил, что никто из сотрудников российского посольства не испытывает по этому поводу переживаний.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия польских властей выходящими за рамки нормальности. Так Захарова прокомментировала захват здания российской школы в Варшаве.

Также 2 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждёт от отношений с Варшавой ничего хорошего. По его словам, диалогу между Россией и Польшей мешает деструктивная позиция Варшавы. Представитель Кремля выразил уверенность, что ситуация с захватом здания школы в республике не может оставаться без последствий.

29 апреля в школу при посольстве России в Варшаве вторглись чиновники и сотрудники местной полиции. Работники школы рассказали, что польские силовики сломали калитку, чтобы проникнуть в здание, и вскрыли там закрытые двери. После этого польские чиновники заблокировали школу.