Еврокомиссия выделит еще 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для ВСУ

Москва, , 14:10 — REGNUM В Евросоюзе представили план по наращиванию производства снарядов для украинских артиллеристов. На его воплощение планируется потратить 500 млн евро из бюджета ЕС и 1 млрд из Фонда мира.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

План заключается в том, что 11 стран Евросоюза начнут ускоренный выпуск снарядов калибра НАТО 155 мм, а ещё две страны — 152 мм, что должно позволить выйти на 1 млн произведённых боеприпасов в год. В пресс-релизе говорится, что план по поддержке производства боеприпасов предполагает срочную их доставку Украине и оказание помощи членам ЕС в пополнении запасов.

В частности, он включает финансовую поддержку промышленности ЕС по выпуску оборонной продукции, создание механизма мониторинга и прогнозирования проблем в поставках и новую временную нормативно-правовую базу для решения вопроса нехватки боеприпасов. Как отметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, «речь идёт о переводе экономики в военный режим».

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили об угрозе роста терроризма из-за поставок оружия Киеву. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что из-за попадания направляемого коллективным Западом оружия на чёрный рынок террористическая деятельность в мире может вырасти до невиданных масштабов. Дипломат отметила, что страны Запада не сильно беспокоит перепродажа киевских поставок, так как США как главный бенефициар в этом случае хотят только получения коммерческой выгоды.