Санкт-Петербург, 3 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал кадры с места расправы над школьницей, убитой в Санкт-Петербурге. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Расследование уголовного дела об убийстве несовершеннолетней продолжается», — говорится в сообщении.

Следственные органы задержали 16-летнего местного жителя и его 15-летнюю знакомую.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 3 мая задержали подростков за убийство 13-летней школьницы во время стрима ради лайков. В ходе допроса 16-летний подозреваемый признался следователям в содеянном и показал место, где они с подругой закопали тело девочки.

Выяснилось, что подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива. В качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую, 13-летнюю ученицу седьмого класса.

В лесном массиве у посёлка Парголово они заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей. Чтобы скрыть следы и ввести в заблуждение родственников девочки относительно её места нахождения, написали с её телефона сообщение матери. Затем разбили гаджет и вместе с её вещами бросили в яму.

Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать девочки.