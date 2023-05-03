Москва, , 13:50 — REGNUM Актёр Данила Козловский не уезжал из России. Об этом 3 мая сообщил брат артиста и его пресс-секретарь Егор Козловский.

Егор Козловский © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Нет, он [Данила Козловский] никуда не уезжал, всё в порядке», — приводит его слова ТАСС.

Егор Козловский уточнил, что его брат сегодня отмечает день рождения, ему исполнилось 38 лет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал Shot сообщил, что актёр уехал из России после скандала с общественным деятелем Виталием Бородиным и отмены его спектаклей. По словам источника Telegram-канала, Козловский вылетел в Стамбул.