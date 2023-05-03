Москва, 3 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Мошенники убедили создателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина перевести почти миллион рублей на предоставленные ими номера счетов. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Евгений Одиноков/РИА Новости Стас Намин

3 мая в полицию Москвы обратилась заместитель художественного руководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева. Женщина рассказала правоохранителям, что её руководителя обманули неизвестные мошенники. Сам Стас Намин (Анастас Микоян) обратиться с заявлением на данный момент не имеет возможности, так как находится в отъезде.

«Я не знаю, как точно его обманули. Но, скорее всего, так же как и всех разводят по телефону. Даже очень умных людей можно развести. Где-то около миллиона рублей Стас перевёл этим мошенникам. Заявление писала я, потому что Стаса до 6 мая не будет в городе и у меня есть доверенность от него», — заявила заместитель худрука.

По данным следствия, неизвестные позвонили музыканту в середине апреля на WhatsApp и убедили Намина перевести им крупную сумму на различные счета. Сейчас по заявлению проводится проверка. Запросы в банки, в которых открыты счета мошенников, уже отправлены.

Стас Намин родился 8 ноября 1951 года. Настоящее имя композитора и музыканта Анастас Алексеевич Микоян (внук Анастаса Микояна). Стас Намин является создателем таких групп, как «Цветы» и «Парк Горького». Автор песен: «Рано прощаться», «Мы желаем счастья вам», «Летний вечер» и многих других.