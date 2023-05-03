Владимир, 3 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев принял участие в работе Совета законодателей России, который прошел в Санкт-Петербурге в конце апреля, когда отмечается День российского парламентаризма. Перед депутатами и сенаторами выступил президент РФ Владимир Путин. На встрече обсуждались поддержка бойцов спецоперации и укрепление межбюджетных отношений с целью стабилизации социально-экономического развития регионов.

duma. gov.ru/ Выступление президента РФ Владимира Путина перед участниками заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ

«Совершенно правильное предложение — разработать единые минимальные государственные социальные стандарты, минимальные, я подчеркиваю, на основании которых будут устанавливаться общегосударственные меры этой поддержки, — отметил Владимир Киселев. — Таким образом, и во Владимирской области, и в Москве, и в Нижегородской области люди будут получать одинаковые меры поддержки, касающиеся членов семей военнослужащих и самих военнослужащих».

Он посетовал, что до сих пор многие семьи военнослужащих не знают, какие льготы им положены и какие возможности предоставлены. Поэтому информирование людей должно быть в приоритете. Кроме того, среди одобренных на Совете законодателей мер: улучшение реабилитации военных (в том числе психологической); обеспечение качественного протезирования путем открытия в России собственного производства протезов (наработки есть, талантливые специалисты в наличии); устранение бюрократии при выписке бойцов или переводе на лечение в родной регион; обеспечение их гражданской одеждой при выписке за счет средств Минобороны.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев

«Да и саму инвалидность достаточно часто получить очень сложно, — отметил председатель Законодательного собрания Владимирской области. — Потому что есть люди с явной инвалидностью, но требуется оформить огромное количество бумаг и ждать в течение двух месяцев. Конечно, это неправильно. Причем многие наши граждане продолжают пребывать в госпитале и занимать места, которые могут использоваться для других, более нуждающихся военнослужащих. Очень важно, чтобы те граждане, которые выздоровели и выписались, могли продолжить нормальную гражданскую жизнь. Нормально работать на тех местах, с которых они уходили на СВО, либо быстро получить другое место работы».

Как отмечалось на заседании, поддержка военнослужащих и их семей, равно как и успех всей СВО, зиждется на финансовой стабильности в стране. Проблемы наполнения федерального бюджета не являются секретом, как и причины их возникновения. Беспрецедентные санкции и коренное изменение международных логистических цепочек привели к сокращению торговли по целому ряду важнейших для России товаров.

«Важнейшая задача — это направлять денежные средства по максимуму на развитие. Не на проедание, а на развитие, — уверен Владимир Соколов. — Поэтому сегодня в регионы идут крупные инфраструктурные кредиты именно на развитие отраслей экономики, на подведение инженерной инфраструктуры для площадок, чтобы там инвесторы могли создавать мощные производства. Таких, вы знаете, у нас две площадки во Владимирской области — это Доброград и ИКСЭЛ в Киржачском районе».

Законодатели отметили, что в целом сегодня региональные бюджеты стабилизированы. В среднем по стране поступления в них выше плана на 6%. В более чем 70 регионах доходы превышают бюджетные расходы. Важно сохранить тенденцию и при этом дать финансовым ресурсам возможность работать.

«Не менее важно сделать так, чтобы те денежные средства, которые приходят в регионы, могли быстро использоваться. Потому что у нас бывает иногда так, что денежные средства из федерального бюджета приходят чуть ли не во второй половине года. Понятно, что пока их разыграют на конкурсе, эти денежные средства использовать фактически некогда в текущем году. Поэтому принято решение Минфином соглашения с регионами заключать до 25 декабря предыдущего года перед финансируемым. С тем, чтобы регионы уже сначала года могли начинать использовать денежные средства, которые приходят из Федерации», — заключил спикер Законодательного собрания Владимирской области.