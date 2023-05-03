Москва, 3 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Блогер Александра Митрошина 3 мая провела прямой эфир на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где заявила, что погасила основной долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) — 127 млн рублей. По словам Митрошиной, последние 9 млн были уплачены ФНС накануне, 2 мая. Блогер заверила, что и свою вину признаёт частично, так как якобы всегда платила налоги, но «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии».

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По оценке доктора экономических наук Никиты Кричевского, уголовное дело после «гуманизации» статьи 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» вскоре будет закрыто. Ровно такая же история случится со всеми блогерами-уклонистами, написал экономист Кричевский в своём Telegram-канале 3 мая. Также он обозначил разницу между хитрыми и законопослушными инфоцыганами: «Первые платят исправно, а вторым начисляют пени и штрафы в размере до 40% от суммы неуплаты». Кричевский привёл ещё одну любопытную деталь: «Обнал, которым пользуются практически все топ-блогеры, стоит порядка 20% от суммы (есть, впрочем, меньше, но это другая история), а НДС берётся по той же ставке в 20%. В профите разве что бесплатный пиар сомнительного свойства».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время под масштабную проверку на предмет неуплаты налогов попал целый ряд блогеров в России. Помимо Александры Митрошиной, в списке правоохранителей числятся ещё шесть человек, включая и ранее задержанных Лерчек (Валерию Чекалину) и уже арестованную Елену Блиновскую. Накануне, 2 мая, ФНС приостановила операции по счетам двух компаний предпринимателя, модели и жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. По данным Telegram-канала RT, на причастность к вероятной неуплате налогов могут проверить журналистку и телеведущую Ксению Собчак. В 2022 году она запустила авторский курс о криптовалюте.