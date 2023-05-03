Анкара, 3 мая, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться. О таком варианте развития событий 3 мая заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Павел Лисицын/РИА Новости Зерно

Он пояснил, что это будет зависеть от итогов встречи Турция ― Россия ― Украина, проведение которой намечено на 5 мая в Стамбуле. Калын подчеркнул, что она имеет важное значение для будущего зернового коридора.

«Если встреча не принесёт положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая», ― добавил он в эфире телеканала CNN Turk.

Представитель турецкого лидера указал, что при отсутствии положительного решения в мировых поставках продовольствия могут возникнуть серьёзные проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что 5 мая состоится встреча представителей России, Турции и Украины по зерновой сделке. По его словам, в Стамбуле планируют встретиться заместители министров обороны этих стран. При этом в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что пока этот вопрос не согласован.

Также 5 мая в Москве состоится раунд переговоров российской межведомственной делегации с представителями Организации Объединённых Наций (ООН) по исполнению меморандума по продвижению российской сельхозпродукции и удобрений на международные рынки.

Действие зерновой сделки, согласованной 22 июля 2022 года в Стамбуле, истекает 18 мая. Соглашение позволило вывозить зерно с Украины морским путём. Без этой договорённости проход сухогрузов с зерном был бы невозможен из-за боевых действий в зоне спецоперации.