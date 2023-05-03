Горловка, ДНР, , 13:23 — REGNUM В результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины пострадала мирная жительница. Об этом в среду, 3 мая, в своём Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате обстрела шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки с позиций украинских боевиков ранена мирная горловчанка. Повреждён дом по адресу: улица Ясная, 20», — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что обстрел населённого пункта со стороны украинских военных вновь возобновился, жителям рекомендовано покинуть улицы и находиться в укрытиях.

Накануне Вооружённые силы Украины обстреляли Токмак Запорожской области из установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. В результате обстрела, как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, погибли два человека.