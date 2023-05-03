Москва, 3 мая, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Россия считает планы соглашения об использовании военными США территории Финляндии свидетельством утраты суверенитета страны. Об этом в ходе брифинга 3 мая сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА REGNUM Финляндия в НАТО

По словам представителя МИД, Россия внимательно наблюдает за планами НАТО в отношении Финляндии.

«Россия будет вынуждена принять военно-технические и другие ответные меры», — сказала Захарова.

Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, власти Финляндии собираются подписать соглашение с США, которое позволит размещать американские военные базы на финской территории. Этот документ даст возможность США использовать территорию Финляндии для обучения военнослужащих и хранения материалов. По информации журналистов, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что соглашение повысит безопасность республики до максимально возможного уровня.

4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. В середине апреля на границе этой республики с Россией финские военные начали строительство первого участка забора.