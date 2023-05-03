Захарова: Россия не получала от Ватикана планов мирного решения конфликта на Украине

Москва, , 13:05 — REGNUM Российская сторона пока не получала от Ватикана конкретных планов мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом 3 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на сегодняшний день российская сторона не получала от Ватикана каких-либо конкретных предложений или планов мирного урегулирования украинского кризиса», ― сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что с начала спецоперации продолжаются контакты с Ватиканом на высшем уровне, Святой престол неоднократно выражал готовность оказать «посреднические услуги» в урегулировании конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях папа Римский Франциск рассказал о проводимой миссии для достижения мира на Украине. По его словам, пока она непубличная. Понтифик подчеркнул, что готов сделать всё, что нужно на пути мира.

Глава Католической церкви напомнил, что ранее была отложена встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Пока контакты с российской стороной Ватикан поддерживает через главу отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония и посла при Святом престоле Александра Авдеева.

Ранее папа Римский Франциск заявлял, что считает наилучшим выходом для всех сторон конфликта переговоры по ситуации на Украине. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва высоко ценит усилия стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, в том числе Ватикана, но это пока невозможно, поэтому конфликт решается военным путём.

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