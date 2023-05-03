Участник драки с Алексеем Шведом рассказал, что взял его за кофту и сделал подсечку через свою ногу

Москва, , 13:41 — REGNUM Участник потасовки с баскетболистом ЦСКА Алексеем Шведом в ходе допроса после задержания рассказал, как в ходе драки повалил спортсмена подсечкой на землю. По словам мужчины, конфликт начался со словесной перепалки с супругой баскетболиста. Швед вступился за жену, и «начался физический контакт».

Алексей Швед © Сергей Ильницкий/EPA/ТАСС

«Он меня затронул своими руками, после чего я его взял за кофту, сделал ему подсечку через свою ногу, он приземлился на пол», — процитировало мужчину РИА Новости.

Остальные участники конфликта также заявили, что задержаны за драку у ресторана, которая началась после словесных оскорблений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что баскетболиста Алексея Шведа обнаружили избитым на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы. Охранник расположенного там ресторана «Майя» рассказал, что увидел на улице группу граждан и человека с разбитой головой, но что произошло, не знает. Диагноз спортсмена — открытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости, эпидуральная гематома, ретроградная амнезия.