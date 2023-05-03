Херсон, 3 мая, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Украинские власти в Херсоне решили ввести в городе комендантский час продолжительностью 58 часов начиная с вечера 5 мая. Об этом решении в среду, 3 мая, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов вводим круглосуточный комендантский час», — сказал Прокудин в интервью УНИАН и отметил, что Херсон закроют на въезд и выезд.

Как утверждает глава областной военной администрации, жителям Херсона в течение 58-часового комендантского часа запретят покидать места своего проживания. Также он призвал население заранее сделать запасы продуктов и необходимых медикаментов на несколько дней вперёд.

Ранее внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что дислоцированные в Херсоне подразделения Вооружённых сил Украины возводят в городе железобетонные укрепления, а также размещают в жилых районах воинские части с бронетехникой.