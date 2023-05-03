Москва, 3 мая, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Предложение депутата Госдумы запретить полёты в День Победы не могут ни поддержать, ни отвергнуть в Кремле. Эта тема находится в компетенции спецслужб, сообщил 3 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы», — сказал Песков.

Он добавил, что охраной правопорядка и обеспечением безопасности занимаются именно спецслужбы, поэтому вопрос о полёте дронов — их прерогатива.

Первый замглавы фракции Госдумы «Справедливая Россия — за правду» Дмитрий Гусев высказал 3 мая мнение о том, что следует 9 Мая из соображений безопасности исключить полёты дронов.

Организаторы шествия «Бессмертного полка» 18 апреля объявили, что в этом году в традиционном формате акция проходить не будет из соображений безопасности.