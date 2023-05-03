Москва, 3 мая, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Младший брат хоккеиста минского «Динамо» Михаила Шалагина, выступающего в КХЛ, был задержан за нападение на полицейских в центре Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

21 апреля на улице Сергия Радонежского в Таганском районе столицы полиция задержала 16-летнего Сергея Шалагина. По информации оперативников, молодой человек напал на двух полицейских.

«Задержанный нанёс инспектору взвода патрульно-постовой службы полиции не менее одного удара ногой, после чего, находясь в патрульной машине, нанес другому полицейскому, заместителю командира взвода патрульно-постовой службы удар ногой в область головы», — рассказал собеседник агентства.

24 апреля в отношении Сергея Шалагина возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», ему может грозить лишение свободы до пяти лет.

16-летний Шалагин, как и его старший брат, играет в хоккей. Он выступал на юношеском уровне на Кубке Москвы в составе команды «Вымпел». Его 23-летний брат Михаил Шалагин — выпускник хоккейной школы московского «Спартака». Сейчас он является игроком системы минского «Динамо», выступающего в КХЛ.

Михаил Шалагин также начинал карьеру в юношеском составе столичных «Динамо» и «Вымпела». На профессиональном уровне он дебютировал в сезоне МХЛ 2016–2017 годов в составе «МХК Спартак». В свой первый сезон провёл 34 матча на льду. В следующем сезоне он перешёл в воскресенский «Химик». В сезоне 2018–2019 Михаил установил рекорд МХЛ по количеству голов (48 шайб) и получил звание самого ценного игрока чемпионата. Он вошёл в историю «МХК Спартак» по количеству заброшенных шайб за клуб, побив рекорд Филиппа Толузакова. В апреле 2019 года у Шалагина закончился контракт со «Спартаком» и игрок решил перейти в хоккейную лигу Восточного побережья (ECHL) в составе команды «Орландо Солар Бэрс». За команду из Флориды Шалагин провёл 41 игру, после чего вернулся в «Спартак» в 2020 году. Сейчас Михаил выступает за хоккейный клуб «Динамо Минск» в КХЛ.

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