На северо-западе Москвы строители обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны

Москва, , 13:17 — REGNUM Строители, ведущие земляные работы на северо-западе Москвы, обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом 3 мая сообщило ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации журналистов, инцидент произошёл на 3-й Хорошёвской улице, возле дома 5, корпус 1. Место, где нашли снаряд, оцепили, туда прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Боровском районе Калужской области нашли и обезвредили 23 артиллерийских снаряда калибра от 76 до 152 миллиметров, которые также остались после войны. Они лежали примерно в 20 метрах от трассы М3.

В Москве ранее сообщили о находке снаряда в декабре 2020 года. Боеприпас времён Великой Отечественной войны нашли в Нижегородском районе столицы.