Песков: Россия заинтересована, чтобы условия зерновой сделки соблюдались

Москва, , 12:44 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 3 мая заявил, что Москва заинтересована, чтобы условия зерновой сделки соблюдались, чтобы выполнили те договоренности, которые были достигнуты достаточно давно.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Новый раунд консультаций по зерновой сделке с ООН пройдёт 5 мая в Москве.

«Контакты продолжаются, большего пока сказать невозможно. Очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона будет продолжать контакты и с представителями ООН.

«Разумеется, Россия не будет делать ничего, что будет противоречить её интересам», — ответил Песков журналистам на вопрос о том, что будет, если сделку не продлят.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что расширение формата зерновой сделки не обсуждалось.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что 5 мая в Стамбуле состоится встреча представителей России и Украины по зерновой сделке, срок действия которой истекает 18 мая. По словам турецкого политика, российская сторона готова продлить срок действия черноморской зерновой инициативы.

При этом 3 мая на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 5 мая в Москве состоится раунд переговоров российской межведомственной делегации с представителями Организации Объединённых Наций (ООН) по исполнению меморандума по продвижению российской сельхозпродукции и удобрений на международные рынки. Она добавила, что проведение встречи сторон черноморской зерновой сделки обсуждается, сроки окончательно не согласованы.