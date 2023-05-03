МИД предупредил об угрозе роста терроризма из-за поставок оружия Киеву
МИД России: терроризм может стать масштабнее из-за попадания оружия для Киева на чёрный рынок
Москва, 3 мая, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Из-за попадания направляемого странами Запада оружия Киеву на чёрный рынок террористическая деятельность в мире может вырасти до невиданных масштабов. Об этом 3 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как отметила дипломат, страны Запада не сильно беспокоит перепродажа на чёрном рынке поставляемых Киеву вооружений, так как главный бенефициар — США — в этом случае, вопреки здравому смыслу, хочет снова только получить коммерческую выгоду.
«Главная угроза — террористическая и преступная деятельность может приобрести невиданные до этого масштабы, особенно если в их руки попадают снаряды», — сказала она.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава МВД Владимир Колокольцев заявил об активизации деятельности транснациональной организованной преступности после начала спецоперации. По его данным, выросло число преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, а также с нелегальной миграцией, торговлей оружием и людьми.