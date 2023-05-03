Москва, 3 мая, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Из-за попадания направляемого странами Запада оружия Киеву на чёрный рынок террористическая деятельность в мире может вырасти до невиданных масштабов. Об этом 3 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

Как отметила дипломат, страны Запада не сильно беспокоит перепродажа на чёрном рынке поставляемых Киеву вооружений, так как главный бенефициар — США — в этом случае, вопреки здравому смыслу, хочет снова только получить коммерческую выгоду.

«Главная угроза — террористическая и преступная деятельность может приобрести невиданные до этого масштабы, особенно если в их руки попадают снаряды», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава МВД Владимир Колокольцев заявил об активизации деятельности транснациональной организованной преступности после начала спецоперации. По его данным, выросло число преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, а также с нелегальной миграцией, торговлей оружием и людьми.