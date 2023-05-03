Киев, 3 мая, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Киев не устраивает скорость, с которой европейские партнёры принимают антироссийские санкции, а также отсутствие незамедлительного эффекта от ограничительных мер. Об этом 3 мая заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщило украинское издание ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Он напомнил слова украинского лидера о том, что санкции против Москвы должны носить глобальный характер и действовать мгновенно.

«К сожалению, возможно, не всегда так происходит в силу разных причин, в силу того, что иногда те или иные санкции имеют отлагательный период, какие-то исключения и прочее», ― пояснил Жовква.

По его словам, принятые санкции должны иметь «более быстрый эффект», поэтому следует «бороться на уровне мышления» тех стран, которые применяют «замедленные» санкции.

Он отметил, что в отличие от партнёров Украины по Евросоюзу Вашингтон достаточно активно выступает в вопросе введения санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас Евросоюз готовит 11-й пакет антироссийских санкций. Как заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, его примут не раньше середины мая, пока новые ограничения находятся на этапе обсуждения. По его словам, одни страны настаивают на санкциях на алмазы, другие не уверены, что алмазы затронут напрямую.

Обозреватели The American Thinker считают, что антироссийские санкции, введённые после начала ВС России спецоперации на Украине, являются самым грандиозным просчётом Запада в современной истории. Они отметили, что экономика России, несмотря на ограничения, продолжает функционировать и не только выживать, но и процветать, а вот у стран Запада возникло немало проблем: у ряда государств почти остановился экономический рост, увеличивается инфляция, нарастают проблемы в сфере энергетики.