США и их союзники будут пытаться воспользоваться суданским конфликтом для того, чтобы посеять недоверие между Россией и ее ближневосточными партнерами, в первую очередь Египтом. Для этого Запад активно использует связи Хафтара с российской ЧВК «Вагнер» и присутствие в свое время в Судане российских военных подрядчиков.

Кирилл Семенов, , 14:13 — REGNUM От переворота к региональному конфликту

ЧВК «Вагнер» Иван Шилов © ИА REGNUM

Российское Министерство обороны эвакуировало из Судана сотрудников своих представительств, посольства и членов их семей, других граждан России. Также эвакуированы граждане стран СНГ и дружественных государств.

«Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», — сказано в сообщении ведомства.

Масштабная эвакуация — верный признак того, что конфликт в этой африканской стране далек от завершения и теперь грозит перерасти в полномасштабную гражданскую войну. Хотя изначально казалось, что речь идет лишь об очередном военном перевороте.

Конфликт в Судане начался 15 апреля между министром обороны Абделем Фаттахом аль-Бурханом, возглавившим Переходный суверенный совет страны, и командиром Сил оперативной поддержки (СОП) Мухаммадом Хамданом Дагло, который больше известен как Хемедти.

Однако Суданом дело может не ограничиться. Существует угроза, что боевые действия могут распространиться и на соседние страны, прежде всего Чад и Ливию. Их военные группировки и «варлорды» также оказываются вовлечены в суданские события на стороне противоборствующих сил.

Большое влияние в Судане имеют ведущие страны региона: ближайший сосед Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

При этом, если ОАЭ и в некоторой степени Саудовская Аравия считаются союзниками Хемедти, то Египет, наоборот, действует в интересах Бурхана.

Как отмечают западные эксперты, ОАЭ стремится оказывать поддержку Хемедти не напрямую, а через ливийского военачальника Халифу Хафтара, который контролирует восточную часть Ливии. ОАЭ и сам Хафтар подобные обвинения отрицают. Тем более что восточно-ливийский военачальник также является союзником Египта.

В свою очередь, США и их союзники будут пытаться воспользоваться суданским конфликтом для того, чтобы посеять недоверие между Россией и ее ближневосточными партнерами, в первую очередь Египтом. Для этого Запад активно использует связи Хафтара с российской ЧВК «Вагнер» и присутствие в свое время в Судане российских военных подрядчиков.

Халифа Хафтар © EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

И снова «Вагнер»…

Некий египетский дипломат, попросивший не называть его имени, сообщил катарскому изданию «Аль-Араби аль-Джадид» о визите высокопоставленной делегации египетских служб безопасности в восточную Ливию несколько дней назад.

Египтяне встретились с Халифой Хафтаром в штаб-квартире военачальника в Аль-Раджме и передали предупреждение от официальных лиц в Каире относительно его участия в поддержке СОП Хемедти.

Хафтар якобы сказал египетским силовикам, что он не несет ответственности за какую-либо поддержку, а всю вину возложил на ЧВК «Вагнер». Деятельность «Вагнера» в Ливии, по его словам, он не контролирует, а поддержку Хемедти она оказывает исходя из собственных интересов.

Вместе с тем опять же анонимные «западные представители» подтвердили «Аль-Араби аль-Джадид», что Каир передал свои опасения западным правительствам. Одновременно была предоставлена подробная информация о переброске сил, связанных с ЧВК «Вагнер», из Ливии в Судан для поддержки Хемедти.

Эти источники сообщили, что Египет выражал свою обеспокоенность Западу и неприятие достигнутого в последние дни соглашения между Хемедти и российской ЧВК «Вагнер» при «иностранном посредничестве» (видимо намёк на ОАЭ). По этому соглашению вооруженные группы «Вагнера» должны будут расширять и наращивать свою деятельность по поддержке СОП.

Также «египетский дипломат», который разговаривал с «Аль-Араби аль-Джадид», сказал, что Каир якобы показал западным чиновникам разведывательную информацию о прибытии в Судан группы сирийских боевиков, связанных с ЧВК «Вагнер».

Согласно этому же источнику, информация, переданная Каиром, включала и сообщения о поставках в интересах суданских СОП боевой техники, находившейся в составе сил «Вагнер» в Ливии, в том числе одного из ЗРПК «Панцирь».

Данные сообщения представляются, скорее, информационно-психологическими операциями по дезинформации, целью которых является посеять противоречия между Москвой и Каиром. Для этого привлекаются региональные ближневосточные СМИ, распространяющие непроверенную, а то и просто ложную информацию.

Предыдущая попытка поссорить Россию и Египет осуществлялась через публикации о некоем российском заказе на производство в Египте ракет для РСЗО «Град». Однако подобные утверждения не были подтверждены какими-либо фактами.

Что касается очередных упоминаний ЧВК «Вагнер», то они вписываются в контекст американской стратегии по противодействию российским интересам в Африке.

Хафтар и Хемедти

Конечно же, нельзя исключать, что Хафтар действительно оказывает поддержку Хемедти. Но, чтобы самому не портить отношения с Каиром, в помощи которого он по-прежнему нуждается, ливийский командарм переложил ответственность на ЧВК «Вагнер». Определенные основания подозревать ливийского военачальника Хафтара и стоящих за ним ОАЭ как минимум в симпатиях к Хемедти действительно есть.

Абдель Фаттах аль-Бурхан и Мухаммад Хамдан Дагло Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В последние недели, когда назревал конфликт между СОП и силами Бурхана, Хафтар интенсифицировал контакты с Хемедти. Однако они были тщательно «откалиброваны», так как ни сам Хафтар, ни его покровители из ОАЭ не хотели бы полностью становиться на одну из сторон конфликта.

В частности, по некоторым данным, накануне начала боевых действий в Судане один из сыновей Хафтара — Садик — прилетел в Хартум. Там он не только встретился с Хемедти, но и пожертвовал 2 миллиона долларов связанному с ним футбольному клубу «Аль-Меррих». Таким образом, речь могла идти о завуалированной финансовой помощи для СОП.

В то же время большинство суданских наемников, находящихся в составе сил Хафтара в Ливии, являются бывшими соперниками Хемедти. Это также может наложить ограничения на помощь, предлагаемую Хафтаром, или же заставить его переложить вину на иных игроков.

Тем не менее у Хафтара есть возможность не допустить возвращения этих боевиков в Судан для борьбы против Хемедти. Например, всего за несколько дней до начала конфликта Хафтар приказал арестовать заместителя Мусы Хилала, командира суданских боевиков в Ливии, который является заклятым врагом Хемедти.

Единственное, что становится очевидным, — это то, что вмешательство внешних сил в конфликт в Судане может привести к непредсказуемым последствиям для региона.

Корни конфликта

Если же рассматривать суданский конфликт с точки зрения внутренних проблем Судана, то становится ясным, что его корни следует искать ещё в правлении генерала Омара аль-Башира (1993–2019 гг.). Он пришел к власти путем военного переворота, но черпал свою легитимность через поддержку исламистских партий и движений, связанных с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в РФ террористическая организация) и имеющих сильные позиции среди суданцев.

И даже после отстранения от принятия решений лидера исламистов Хасана аль-Тураби Башир по-прежнему пользовался поддержкой исламско-ориентированных сил. У них всегда было много сторонников в главных городах страны, расположенных в долине Нила.

Омар аль-Башир © Zuma/TASS

Башир также стимулировал лояльность нильцев путем перераспределения национальных доходов в пользу жителей этих городов. Уровень жизни там поддерживался на достаточно высоком (разумеется, по суданскими стандартам) уровне. Сами же доходы извлекались из нефтяных месторождений Южного Судана, где шла кровопролитная борьба с силами местных сторонников независимости.

Башир поверил обещаниям Запада и пошел на сделку, предоставив Южному Судану независимость в 2011 г. В ответ он не получил ни признания собственной легитимности, ни снятия со страны санкций, но при этом потерял доходы от южносуданской нефти.

Обвинения в адрес Башира и его правительства распространились и на действия суданских военных в Дарфуре. Это еще один мятежный регион, где, собственно, и зародились нынешние Силы оперативной поддержки. СОП выросли из проправительственного ополчения «Джанджавид», которым командовал Хемедти.

Все это провоцировало рост протестных настроений в нильских городах Судана, где после потери нефтяных доходов на фоне так и не отмененных санкций падал уровень жизни.

В итоге гражданское недовольство привело к смещению Аль-Башира в 2019 году военными во главе с Бурханом и Хемедти. Они попытались взять ситуацию под контроль при поддержке ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта и не допустить повторения сценария «арабской весны». Но, как становится теперь ясно, события в Судане могут начать развиваться по еще более эскалационному сценарию.

«Демократы» и «исламисты»

Все правители Судана, за исключением Абдуллаха ибн Мухаммада ат-Таиши, происходили из нильских городов. Именно во время правления ат-Таиши в 1885–1898 годах разворачивались главные события борьбы суданцев за независимость против англичан и египтян.

Сложно сказать, стремится ли Хемедти повторить успех ат-Таиши и вернуть спустя столетие власть суданской периферии, отобрав ее у нильцев. Но очевидны попытки противопоставить жителей нильских городов иным суданцам, «ущемленным в правах», выразителем чьих интересов и пытается выступить Хемедти.

Для многих жителей окраин Судана население долины Нила по-прежнему отождествляется с братьями-мусульманами и иными исламистами. Это касается и генерала аль-Бурхана.

Местные жители в поисках воды в Хартуме. Судан © STRINGER/EPA/ТАСС

Поэтому Хемедти и строит свою пропагандистскую кампанию на лозунгах борьбы с исламистами. Эти лозунги также обращены вовне и имеют целью привлечь на свою сторону как симпатии Запада, так и России, где, по мнению Хемедти, исламистов традиционно не любят.

«Международное сообщество должно немедленно принять меры и вмешаться против преступлений суданского генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана, радикального исламиста, который бомбит мирных жителей с воздуха. Его армия ведет жестокую кампанию против невинных людей, бомбя их МиГами». — заявил Хемедти в своем Твиттере.

Глава СОП пытается угодить Западу и представить себя сторонником «демократии», противостоящим «военной диктатуре исламиста Бурхана», который отказывается возвращать демократическое правление стране.

Поэтому, если исходить из российских интересов в Судане, совсем не очевидно, что успех Хемедти приведет к укреплению позиций Москвы в этой стране.

Судьба российской базы

Неочевидность перспектив касается и российской военной базы в Судане. Переговоры о ее создании ведутся со времен правления аль-Башира, но окончательное решение так и не принято, хотя все документы уже были подписаны и согласованы.

У свергнутого президента действительно были серьезные намерения по поводу предоставления России такого объекта. Он рассчитывал, что присутствие российских военных придаст его режиму устойчивость на фоне давления Запада.

Новые власти Судана использовали вопрос создания базы как элемент торга. С одной стороны, пытаясь получить новые уступки от России, а с другой — используя его для давления на Вашингтон. Цель — добиться санкционных, политических и экономических послаблений. В ответ Хартум выражал готовность приостановить реализацию соглашения с Москвой.

После присоединения Судана к «Авраамовым соглашениям» о нормализации отношений с Израилем перспективы открытия базы стали выглядеть еще менее вероятными, несмотря на заверения, сделанные суданской стороной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с визитом в Судане в феврале 2023 года © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Речь идет о продвигаемой США попытке добиться признания Израиля как государства, и Судан находится на пути к этому. Так, израильский министр иностранных дел Эли Коэн приезжал в Хартум ровно перед заключением в начале февраля 2023 года новых договоренностей по базе. И речь там шла о подписании мирного договора между Суданом и Израилем.

Теперь же, после начала полномасштабного конфликта, ясности с будущим российской военной базы стало еще меньше.