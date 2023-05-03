Москва, , 12:33 — REGNUM В пятницу, 5 мая, в Москве состоится раунд переговоров российской межведомственной делегации с представителями Организации Объединённых Наций (ООН) по исполнению меморандума по продвижению российской сельхозпродукции и удобрений на международные рынки. Об этом в среду 3 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«5 мая в Москве пройдёт очередной раунд консультаций по исполнению меморандума [РФ и ООН по нормализации сельскохозяйственного экспорта России. — Прим. ред.] российской межведомственной делегации с ооновскими представителями», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Официальный представитель российского МИД добавила, что проведение встречи сторон черноморской зерновой сделки обсуждается, сроки окончательно не согласованы.

Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что 5 мая в Стамбуле состоится встреча представителей России и Украины по зерновой сделке, срок действия которой истекает 18 мая. По словам турецкого политика, российская сторона готова продлить срок действия Черноморской зерновой инициативы.