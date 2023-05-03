МИД России через посла Кипра потребует обеспечить безопасность российских загранучреждений

Москва, , 12:31 — REGNUM Россия потребует от посла Кипра обеспечить безопасность российских загранучреждений в стране на фоне происшествия в Российском центре науки и культуры (РЦНК). Об этом 3 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня в МИД будет находиться посол Кипра <…> ему будут переданы требования российской стороны об обеспечении безопасности российских загранучреждений», — сказала Захарова журналистам.

В кипрской столице Никосии 26 апреля загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) из-за брошенных в него коктейлей Молотова. По словам руководителя РЦНК, люди эвакуированы, здание оцепила полиция. О том, что в здание были брошены коктейли Молотова, рассказали очевидцы происшествия. Ущерб нанесён большой: сгорела вся стена, крыша, материалы.

Следователи СК РФ дадут правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на здание Российского центра науки и культуры в столице Кипра. Для установления всех обстоятельств возгорания здания у российской дипмиссии будет запрошена вся необходимая информация.