Москва, 3 мая, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Россия потребует от посла Кипра обеспечить безопасность российских загранучреждений в стране на фоне происшествия в Российском центре науки и культуры (РЦНК). Об этом 3 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Сегодня в МИД будет находиться посол Кипра <…> ему будут переданы требования российской стороны об обеспечении безопасности российских загранучреждений», — сказала Захарова журналистам.

В кипрской столице Никосии 26 апреля загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) из-за брошенных в него коктейлей Молотова. Людей эвакуировали, здание оцепила полиция. Сгорела вся стена, крыша, материалы.

Следователи СК РФ дадут правовую оценку действиям совершивших нападение на центр науки и культуры в Никосии. Для установления всех обстоятельств возгорания здания у российской дипмиссии запросят всю необходимую информацию.