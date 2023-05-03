Политолог Перлин счёл Киев загнанным в угол из-за выбора между переговорами и боями

Москва, , 12:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в угол, потому что не может определиться в правильности дальнейших действий: идти на переговоры с Россией или терять земли из-за неудачных попыток контрнаступлений. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Он согласился с высказыванием подполковника армии США Дэниела Дэвиса, что украинскому лидеру придётся сделать выбор.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее американский военный Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive высказал мнение, что президент Украины вынужден сделать выбор между мирными переговорами с Россией и продолжением боевых действий, которые могут привести к новым потерям территорий. Подполковник армии США подчеркнул, что у украинцев нет возможности полностью вытеснить российскую армию и провести успешное контрнаступление, так как у ВСУ недостаточно военной мощи.

«Зеленский сейчас находится в положении проигравшего. У Украины нет технических средств и сил на заявленное контрнаступление. Поэтому нельзя наступать — это приведёт к разгрому, но и нет возможности пойти на переговоры, так как Зеленский сам запретил их законом. Он сам себя загнал в угол. Сидит в окружении бездарных соратников, которые не умеют рассуждать логически и стратегически, и не знает, как верно поступить», — поделился мнением Дмитрий Перлин.

Политолог отметил, что президенту Украины всё же придётся сделать выбор, иначе Вашингтон сочтёт его слабым и неэффективным, после чего начнёт искать ему замену. По мнению Перлина, начавшаяся в США информационная кампания, осуждающая бездействие украинского лидера, указывает на его шаткие позиции.

«В последнее время в США раздается много подобных высказываний в отношении именно Зеленского. На нём сосредоточено много ключевых решений, он отдаёт финальные приказы — наступать или обороняться. И, похоже, не всегда в соответствии с американскими указаниями. Но сейчас он занял выжидательную позицию. Поэтому он уже не устраивает американские власти полностью как подчинённый и их марионетка», — считает политолог.

При этом Перлин напомнил, что американское население всё меньше поддерживает военную помощь, оказываемую Украине, и, согласно опросам, не верит в достижение украинских целей. Поэтому, по словам политолога, есть надежда, что не только простые жители США, но и американские военные и элиты постепенно признают победные и устойчивые позиции России.

2 мая экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер публично заявил о важности дипломатических отношений с Россией. Он отметил, что сложно представить более важное и подходящее время для диалога между США и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, американский правозащитник Аджаму Барака назвал грандиозной катастрофой решение Запада вступить в открытый конфликт с Москвой. В своём посте в Twitter он добавил, что европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя.