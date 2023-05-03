Синоптик Позднякова сообщила, что в Москве в День Победы ожидается до +17 °C

Москва, , 12:25 — REGNUM В Москве и Подмосковье в период с 6 по 8 мая в ночное время ожидаются заморозки, однако в День Победы, 9 мая, ожидается самая хорошая погода в праздничные выходные — температура воздуха будет доходить до +17 °C. Об этом 3 мая рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

День Победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам синоптика, которые приводит РИА Новости, 6 мая будет в столичном регионе наиболее неблагоприятным днём с довольно холодной погодой.

«На высоте полутора километров у нас температура минус 6 градусов, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки — мокрый снег, дождь. Температура минимальная — минус 1 — плюс 4, мы ждём, что в Москве будет ноль — плюс 2, только в пониженных местах — Бутово, Зеленоград — будет минус 1», — сказала она.

Позднякова уточнила, что 6 мая днём температура воздуха в Москве составит +7… +9 °C, по области — +6… +10 °C. Ветер северного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 12–15 метров в секунду.

Также синоптик отметила, что 7 и 8 мая атмосферное давление начнёт расти и на погоду станет влиять антициклон, в результате чего в эти дни погода ожидается без существенных осадков.

«Ночью холодно — минус 2 — плюс 3 по региону, не исключено, что в пониженных местах рельефа в Москве будет температура слабоотрицательная», — пояснила она.

При этом Позднякова добавила, что в дневное время 7 и 8 мая температура воздуха составит до +10 °C в Москве и +6… +11 °C в Подмосковье.

«По предварительным прогнозам, на 9 мая есть невысокая вероятность небольшого кратковременного дождя во второй половине дня. Ночь станет значительно теплее — по региону плюс 3 — плюс 8, дневная температура плюс 12 — плюс 17 градусов. То есть будем надеяться, что праздничный день пройдёт при довольно комфортной погоде», — заключила синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Москве завершился отопительный сезон. После этого специалисты начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы.