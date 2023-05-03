Основателя Nexta Романа Протасевича суд Белоруссии приговорил к восьми годам лишения свободы

Минск, , 12:14 — REGNUM В Белоруссии вынесен приговор участникам признанной в стране террористической организации Nexta по делу о заговоре с целью захвата власти. Судебное заседание состоялось 3 мая в Минском областном суде.

Так, одного из основателей и бывшего редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщил ТАСС. Гособвинение просило суд приговорить его к десяти годам заключения. По информации Генпрокуратуры, находящийся под домашним арестом Протасевич в полном объёме выполнил условия заключённого с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Сам же обвиняемый в своём последнем слове к суду просил назначить ему «справедливое наказание, не связанное с лишением свободы».

Основателя Nexta Степана Путило суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы. Ещё одному фигуранту уголовного дела ― бывшему редактору Telegram-канала Яну Рудику заочно вынесли наказание в виде 19 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет Белоруссии в мае 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Степана Путило за организацию и руководство террористической организацией Nexta. По данным следствия, с 2020 года обвиняемый использовал информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории страны.

В мае 2021 года в минском аэропорту задержали одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим Telegram-канала Романа Протасевича. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков.

В декабре 2022 года дело Протасевича Генеральная прокуратура направила в суд. Для Путило заочно избрали в качестве меры пресечения заключение под стражу, а выполнившего условия досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объёме Протасевича оставили под домашним арестом.

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