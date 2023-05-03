Замглавы офиса Зеленского заявил, что Украину поздно подключили к плану членства в НАТО

Киев, , 12:20 — REGNUM Со стороны НАТО в 2008 году была допущена ошибка, которая навредила Украине, заявил 3 мая заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква, сообщило издание ТСН.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинский чиновник напомнил о решении Бухарестского саммита НАТО, состоявшегося в 2008 году. По итогам этой встречи было принято решение в будущем принять Украину в альянс. Однако Киеву не предоставили тогда план действий по членству (ПДЧ).

«Это ошибка. И это надо признавать нашим партнерам», — заявил Жовква.

20-й саммит НАТО в Бухаресте 2–4 апреля 2008 года был посвящён в том числе присоединению Украины и Грузии к ПДЧ. Перед этим Киев направил в Брюссель письмо о включении Украины в программу членства в НАТО, однако позже, во время президентства Виктора Януковича, этот процесс прекратился.

Через три года после государственного переворота на Украине, в июне 2017 г., Верховная рада провозгласила вхождение в НАТО целью страны. После этого начало официально обсуждаться введение ПДЧ для Украины.

Украина подала заявку об ускоренном вступлении в НАТО в сентябре 2022 года. В руководстве альянса не раз говорили, что видят Украину в НАТО, но не в ближайшем будущем. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это возможно будет «после победы» Киева.

20 апреля в Кремле заявили, что СВО не позволит Украине войти в НАТО. Украина в НАТО создала бы для России серьёзную угрозу.