Киев, 3 мая, 2023, 12:20 — ИА Регнум. НАТО в 2008 году допустила ошибку, которая навредила Украине, заявил 3 мая заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква, сообщило издание ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Украинский чиновник напомнил о решении Бухарестского саммита НАТО, состоявшегося в 2008 году. По итогам этой встречи решили в будущем принять Украину в альянс. Однако Киеву не предоставили тогда план действий по членству (ПДЧ).

«Это ошибка. И это надо признавать нашим партнерам», — заявил Жовква.

20-й саммит НАТО в Бухаресте 2–4 апреля 2008 года посвятили в том числе присоединению Украины и Грузии к ПДЧ. Перед этим Киев направил в Брюссель письмо о включении Украины в программу членства в НАТО, однако позже, во время президентства Виктора Януковича, этот процесс прекратился.

Через три года после государственного переворота на Украине, в июне 2017 г., Верховная рада провозгласила вхождение в НАТО целью страны. После этого возобновились официальные обсуждения введения ПДЧ для Украины.

Киев подал заявку об ускоренном вступлении в НАТО в сентябре 2022 года. В руководстве альянса не раз говорили, что видят Украину в НАТО, но не в ближайшем будущем. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это возможно будет «после победы» Киева.

В Кремле 20 апреля заявили, что СВО не позволит Украине войти в НАТО. Украина в НАТО создала бы для России серьёзную угрозу.