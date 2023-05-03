Белград, , 11:59 — REGNUM Число погибших в результате стрельбы в здании средней школы в центре Белграда, которую устроил 14-летний семиклассник, увеличилось до девяти. Об этом 3 мая сообщила газета «Вечерне новости».

Стрельба в школе Кадр из видео

Уточняется, что подросток сначала расстрелял охранника, а затем находившихся в коридоре учащихся.

Также указывается, что среди раненных в результате стрельбы есть находящиеся в тяжёлом состоянии, и предполагается, что стрелявший был под воздействием наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белграде полицейские задержали семиклассника, который открыл стрельбу в начальной школе. На тот момент было известно, что в результате инцидента погиб охранник школы, а также получили ранения учитель и несколько детей.