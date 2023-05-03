Спикер парламента Крыма Константинов рассказал о попытках покушений на руководство Крыма

Симферополь, , 11:56 — REGNUM Спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил 3 мая в эфире «Соловьев Live», что на него готовилось два покушения.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это второе покушение на меня», — сказал он.

В свою очередь, глава Республики Сергей Аксёнов заявил, что знал о работе украинских диверсантов.

«Я с коллегами из управления ФСБ по Республике Крым в контакте нахожусь», — пояснил Аксёнов.

Он добавил, что большинство диверсионных групп разоблачается достаточно быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) 3 мая известил о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей серию резонансных терактов в Крыму. Объектами посягательств должны были стать глава республики Сергей Аксёнов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также транспортная инфраструктура полуострова. Взрывчатые вещества злоумышленники доставляли в Россию из Болгарии транзитом через Турцию и Грузию. Устройства закамуфлировали под электроплиты.

Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за проделанную работу, отметив, что задержанные были участниками группы, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.

По делу о подготовке терактов в Крыму проходят граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. По данным следствия, они являются членами украинской агентурной группы. В качестве непосредственного организатора терактов числится замначальника офиса Зеленского Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины. У злоумышленников изъяты пять готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки. На допросе Литвиненко признался, что заказывал в Крым электроплиты с компонентами для взрывчатки в Болгарии.