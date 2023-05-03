Нью-Йорк, США, , 12:38 — REGNUM В США началась забастовка Гильдии сценаристов Америки — крупного профсоюзного объединения, которое занимается правами соответствующей категории работников кино и телевидения с 1933 года. Решение о проведении забастовки было вызвано тупиком, в который зашли переговоры с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов: в нём состоят представители крупных кинокорпораций вроде Netflix, Amazon, Disney и других.

Член Гильдии писателей Америки марширует с гигантской крысой, символом оппозиции работодателям, перед Peacock Newfront, штаб-квартирой службы потоковой передачи NBCUniversal в Нью-Йорке © Майкл Нигро / Агентство Keystone Press / globallookpress

Сценаристы, помимо прочего, требуют увеличить минимальный размер оплаты своего труда, а также ввести одни и те же условия оплаты для кинотеатральных и стриминговых проектов по всем ступеням производства кинопродукта. Также предлагается ввести поправку о доплатах за получившие популярность у зрителей проекты, ограничить использование искусственного интеллекта и улучшить условия работы команд, которых нанимают в помощь шоураннерам.

Член Гильдии писателей Америки марширует с гигантской крысой, символом оппозиции работодателям, перед Peacock Newfront, штаб-квартирой службы потоковой передачи NBCUniversal в Нью-Йорке © Michaal Nigro / Keystone / globallookpressPress Agency /

Член Гильдии писателей Америки надувает гигантскую крысу, символ оппозиции работодателям, перед Peacock Newfront, штаб-квартирой потокового сервиса NBCUniversal, 2 мая 2023 года, Нью-Йорк © Майкл Нигро / Агентство Keystone Press / globallookpress

Демонстрация писателей индустрии развлечений в Голливуде, Лос-Анджелес, США, 2 мая 2023 года © Xin Hua / globallookpress

Предполагается, что забастовка продлится как минимум несколько дней в разных американских городах, а также перед офисами кинокорпораций. По правилам профсоюза, на этот период члены ассоциации не должны заключать договоры со студиями и обсуждать их, а также писать сценарии. Члены гильдии, нарушившие правила или отказывшиеся выходить на забастовку, получат денежные штрафы и даже предстанут перед угрозой исключения. Гильдия актёров и Гильдия режиссёров уже поддержали коллег по ремеслу, однако приостанавливать свою работу они пока не спешат.

Гильдия писателей Америки объявляет забастовку. Члены Гильдии писателей Америки Востока и их сторонники проводят пикет возле Peacock Upfronts на Пятой авеню во вторник, 2 мая 2023 года © IMAGO/Richard B. Levine / globallookpress

Гильдия писателей Америки объявляет забастовку. Члены Гильдии писателей Америки Востока и их сторонники проводят пикет возле Peacock Upfronts на Пятой авеню во вторник, 2 мая 2023 года © IMAGO/Richard B. Levine / globallookpress

Гильдия писателей Америки объявляет забастовку. Члены Гильдии писателей Америки Востока и их сторонники проводят пикет возле Peacock Upfronts на Пятой авеню во вторник, 2 мая 2023 года © IMAGO/Richard B. Levine / globallookpress

По мнению аналитиков, при наихудшем развитии событий забастовка может продлиться более четырёх месяцев. В этом случае запланированные на вторую половину 2024 года премьеры будут перенесены (их сценарии пишутся сейчас), премьера уже снятых крупных блокбастеров перенесётся с конца 2023 года на первую половину 2024-го, а ряд проектов и вовсе будет заморожен или отменён.

Демонстрация писателей индустрии развлечений в Голливуде, Лос-Анджелес, США, 2 мая 2023 года © Xin Hua / globallookpress

Демонстрация писателей индустрии развлечений в Голливуде, Лос-Анджелес, США, 2 мая 2023 года © Xin Hua / globallookpress

Демонстрация писателей индустрии развлечений в Голливуде, Лос-Анджелес, США, 2 мая 2023 года © Xin Hua / globallookpress

На телевидении забастовка сценаристов может затронуть популярные телешоу, например идущие в прайм-тайм Saturday Night Live, «Шоу Джимми Киммела» и «Шоу Джимми Фэллона». Всего же, по примерным оценкам, киноотрасль может потерять на простое как минимум несколько миллиардов долларов.

Демонстрация писателей индустрии развлечений в Голливуде, Лос-Анджелес, США, 2 мая 2023 года © Xin Hua / globallookpress

Члены Гильдии писателей Америки маршируют в пикете перед Peacock Newfront, штаб-квартирой потокового сервиса NBCUniversal, 2 мая 2023 года, Нью-Йорк © Майкл Нигро / Агентство Keystone Press / globallookpress

Это уже седьмая по счёту забастовка Гильдии американских сценаристов. В последний раз они бастовали в 2007 году — тогда акция продлилась 100 дней. В результате премьера ряда кинофильмов, например «Лиги справедливости», была отменена, а некоторые сериалы («Клиника», «Доктор Хаус», «Остаться в живых») лишились части серий.