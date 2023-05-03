СКР: задержаны подозреваемые в убийстве двух аниматоров под Краснодаром

Краснодар, , 11:53 — REGNUM В Краснодаре задержали подозреваемых в совершении убийства мужчины и девушки, без вести пропавших на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ведомстве добавили, что личности предполагаемых преступников следователям при оперативной поддержке сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД России удалось установить в кратчайший срок. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приняли меры к их задержанию на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов. Сейчас подозреваемых допрашивают следователи.

Сначала обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Место, где злоумышленники спрятали тело девушки, показал один из задержанных.

По версии следствия, вечером 28 апреля подозреваемые 30, 31 и 45 лет и потерпевшие оказались на одном участке автодороги вблизи станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники решили убить мужчину и женщину и ограбить их. Они напали на потерпевших, забрали их деньги и банковские карты. Затем в нескольких банкоматах преступники сняли с расчётных счётов потерпевших более 180 тысяч рублей.

«Похитив денежные средства, злоумышленники совершили убийство мужчины и девушки. В целях уничтожения следов преступлений подозреваемые сокрыли тела потерпевших и сожгли автомобиль мужчины», ― уточнили в следственном управлении.

В ближайшее время следователями в суд будут направлены ходатайства об избрании фигурантам мер пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, аниматоры 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали без вести 28 апреля на участке федеральной автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанской Выселковского района Краснодарского края. По данным СК, они ехали на автомобиле Hyundai Grandeur с мероприятия в станице Крыловской в город Усть-Лабинск. Следователи возбудили уголовное дело.

После пропажи аниматоров с их карт были списаны деньги, 190 тысяч рублей, частями по пять тысяч рублей. Несколько дней спустя возле лесополосы в Брюховецком районе обнаружили сгоревший автомобиль пропавших, тел в нём не было.