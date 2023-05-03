Авдеевка, ДНР, 3 мая, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России нанесли удар по месту сосредоточения резервов 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе Авдеевки. Об этом в среду, 3 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Авиацией Южной группировки войск уничтожены сосредоточения резервов 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе Авдеевки (Донецкой Народной Республики. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны.

По словам Астафьева, в результате контрбатарейной борьбы артиллерией группировки «Юг» удалось уничтожить дислоцированный в районе населённого пункта Максимильяновка артиллерийский расчёт противника, включая гаубицу Д-30.

Кроме того, подразделения специального назначения сорвали попытки ротации подразделений Вооружённых сил Украины на лисичанском, марьинском и александро-калиновском направлениях. В результате боевых действий уничтожили семь групп пехоты противника.