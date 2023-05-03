Мехико, , 11:51 — REGNUM Мексиканский актёр и режиссёр аргентинского происхождения Гастон Тусет умер в Мехико в возрасте 80 лет. Об этом 3 мая сообщило издание Ruetir.

Гастон Тусет в роли доктора Суареса Кадр из сериала «Богатые тоже плачут». 1980. Мексика

«Гастон Тусет, аргентинский актер из Мексики, умер сегодня в возрасте 80 лет. Его будут помнить за большую карьеру на телевидении, в кино и театре», — говорится в сообщении. Причины смерти Тусета не уточняются.

В числе наиболее известных актёрских работ Тусета сериалы «Богатые люди тоже плачут» (1979), «Блеск» (1982), «Дикая Роза» (1994), «Любовные узы» (1995) и «Привилегия любить» (1998). Также актёр исполнил роли в фильмах «Моя вторая мама», «Искорка» и других и работал режиссёром над проектами «Роза Гваделупе», «Два лица страсти» и другими.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Москве на 66-м году жизни скончался известный актёр фильмов и сериалов Михаил Бескоровайный. Он сыграл в сериалах «Моя прекрасная няня», «Марш Турецкого», «Кухня» и озвучивал героев фильмов «Матрица», «Хоббит» и «Гарри Поттер».