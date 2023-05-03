RT: украинские войска перебросили военных в Одесскую область для провокации против Приднестровья

Тирасполь, , 11:48 — REGNUM Вооружённые силы Украины перебросили тысячи военнослужащих в рамках подготовки провокации против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 3 мая сообщил в своём Telegram-канале телеканал RT со ссылкой на источники.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что местные власти в Дачном, Каменке и Раздельной в Одесской области ещё в начале марта стали передавать предназначенные для хранения сельхозпродукции ангары ВСУ для размещения в них военных и техники.

Отмечается, что за апрель в эти населённые пункты направили до 4 тысяч военнослужащих. Они размещаются в этих ангарах и меняют места дислокации один раз в два–три дня.

«С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая попытается захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна (ПМР)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая глава министерства иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что российские миротворцы останутся на территории республики, даже если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании приднестровского конфликта. Он подчеркнул, что для приднестровской стороны нет никакого другого варианта, кроме как продолжать обеспечивать мир и безопасность в ПМР в рамках уже действующих механизмов.