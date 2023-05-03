Москва, , 11:49 — REGNUM Идея включить в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС пункт о запрете транзита многих товаров через Россию выглядит как предложение, сделанное для галочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 мая заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал соответствующую информацию агентства Bloomberg.

Морские перевозки

«Безусловно, по сравнению с тем, что было раньше, это довольно мягкая мера, — сказал Сафонов. — Особого транспортного движения через территорию РФ со стороны европейских стран практически нет. Поэтому возникает вопрос — что конкретно хотели бы везти через Россию? Железнодорожный транспорт не работает, авиационный транспорт не работает, грузовой автотранспорт тоже практически не работает. Поэтому запланированная санкция Европейского союза выглядит как предложение, просто сделанное для того, чтобы было. Со слабым понимаем его реального эффекта. Россия особого урона не понесёт».

При этом он согласился с тем, что в 11-м пакете есть пункт куда более серьёзный, чем планы европейцев запретить транзит товаров через РФ. Речь идёт о санкциях в отношении судов, которые отключают навигационные системы. Как полагает Сафонов, это достаточно серьёзный момент, потому что в этом случае могут возникнуть проблемы, связанные с более чётким контролем поставок российских нефти и зерна.

Скептично к идее закрытия транзита отнёсся и начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» ВШЭ Владимир Бессонов.

«Какие-то проблемы это создать может. Но полностью закрыть [транзит товаров через территорию РФ] едва ли получится, потому что санкции в основном вводятся со стороны «Большой семёрки» и примкнувших к ним, а интересам других стран это может противоречить, — сказал Бессонов корреспонденту ИА REGNUM. — Например, сейчас говорят, что, мол, гражданские самолеты летают из Китая в Европу через Россию, а европейские — нет. И, мол, давайте введём налог на китайские самолеты, так как они пользуются несправедливыми преимуществами (речь идёт о компании Air France, которая потребовала обложить налогом китайских перевозчиков. — Прим. ИА REGNUM). Но ясно, что китайцы будут всячески возражать. И в истории с запретом транзита могут быть проблемы аналогичного рода».

Как подчеркнул экономист, ряду стран вполне выгодно пользоваться возможностями российской транспортной инфраструктуры, которая к тому же развивается.

«Теоретически, конечно, другие страны могут согласиться с такими санкциями, но для этого их надо либо сильно очень заставлять, либо давать какой-то «пряник». Но, скорее всего, будет не пряник, а кнут. И когда группа стран, не представляющая собой большинства, ходит с кнутом и пытается заставить другие государства что-то делать или не делать, это не всегда получается. Есть очень серьёзный конфликт интересов», — подытожил Бессонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Bloomberg, страны Запада, подготавливая новый, 11-й пакет санкций против России, задумались о возможности запрета транзита многих видов товаров через территорию России. Как полагают в ЕС, такие ограничения дадут возможность устранить те «лазейки», с помощью которых Россия ухитряется обходить введённые против неё санкции. Кроме того, «Большая семёрка» не исключает и введения санкций против тех судов, которые отключают навигационное оборудование.