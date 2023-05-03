Ангарск, Иркутская область, 3 мая, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Иркутские следователи возбудили уголовные дела по фактам покушения на убийство и халатности после того, как 15-летний ученик ударил другого подростка ножом в грудь в одной из школ Ангарска. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«В одной из школ Ангарска между учащимися произошла ссора, в ходе которой ученик восьмого класса причинил ножевое ранение в область грудной клетки ученику седьмого класса», — говорится в сообщении.

Восьмиклассник после инцидента скрылся, но его быстро задержали, изъяли нож и поместили в изолятор. Раненого удалось спасти, ему провели операцию. Руководство школы допрашивают следователи.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Казахстане девятиклассник пришёл в школу с ножом и топором. Он напал на учащихся, и как минимум трое школьников пострадали. Их госпитализировали, девятиклассника задержали прибывшие на место правоохранители. По факту инцидента начато расследование по статье «Покушение на убийство».