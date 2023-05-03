Белград, 3 мая, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В столице Сербии Белграде задержали семиклассника, открывшего стрельбу в начальной школе. Об этом в среду, 3 мая, сообщило сербское издание «Вечерне новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Полиция задержала ученика седьмого класса, который открыл стрельбу в начальной школе во Врачаре [община в Сербии, входящая в округ Белград] около восьми часов утра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента погиб охранник школы, ранения получили учитель и несколько детей. На месте происшествия находится большое количество сотрудников правоохранительных органов и врачей скорой помощи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3802753" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В середине апреля Калининский суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал подростка, устроившего в одной из школ стрельбу из пневматического оружия, в результате чего пятеро детей получили незначительные травмы, не требующие госпитализации.