Лондон, , 11:27 — REGNUM В ходе биржевых торгов цена нефти марки Brent впервые с 27 марта опустилась ниже отметки 75 долларов за баррель. Это 3 мая следует из данных Лондонской биржи ICE.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, по состоянию на 10:51 мск стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,47%, составив 74,88 доллара за баррель, а к 10:27 опустилась на 0,57% — до 74,8 доллара за баррель.

В это же время цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне снизилась до 70,98 доллара за баррель (-0,92%).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент России Владимир Путин своим указом разрешил поставку нефти и нефтепродуктов в дружественные России страны по контрактам, заключённым до февраля 2023 года, безотносительно так называемого потолка цен. При этом в декабре 2022 года глава государства запретил экспортные поставки российской нефти и нефтепродуктов, если условия контрактов предполагают так называемый потолок цен.