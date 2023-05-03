Правительство упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов

Москва, , 11:27 — REGNUM Оформить карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии, теперь будет проще. Постановление, которое вступит в силу 26 мая, подписал премьер-министр Михаил Мишустин 29 апреля. Об этом сообщается на сайте правительства.

Юный болельщик Андрей Пронин © ИА REGNUM

Так, сейчас чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребёнка. Но уже начиная с 26 мая 2023 года идентификация детей до 14 лет будет проходить удалённо.

«Если данные о них представлены в подтверждённой учётной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически», ― пояснили в правительстве.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика так же, как сейчас происходит получение карт и проход на стадион для футболистов, тренеров и технического персонала клубов ― в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок.

Регионам порекомендовали на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, где пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент России Владимир Путин дал поручение в срок до 1 мая сделать проще использование системы идентификации футбольных болельщиков (Fan ID). Соответствующие меры обязаны предпринять правительство России и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что система карты болельщика нужно скорректировать, так как вызывает «много нареканий». В качестве примера он привёл ситуацию, когда семью не пустили на матч в Екатеринбурге, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID.

Верховный суд России 18 апреля признал, что введение Fan ID на футбольных матчах соответствует Конституции РФ и не нарушает права граждан.