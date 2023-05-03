Москва, 3 мая, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Оформить карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии, теперь будет проще. Постановление, которое вступит в силу 26 мая, подписал премьер-министр Михаил Мишустин 29 апреля. Об этом сообщается на сайте правительства.

Андрей Пронин ИА REGNUM Юный болельщик

Так, сейчас чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребёнка. Но уже начиная с 26 мая 2023 года идентификация детей до 14 лет будет проходить удалённо.

«Если данные о них представлены в подтверждённой учётной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически», ― пояснили в правительстве.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика так же, как сейчас происходит получение карт и проход на стадион для футболистов, тренеров и технического персонала клубов ― в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок.

Регионам порекомендовали на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, где пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент России Владимир Путин дал поручение в срок до 1 мая сделать проще использование системы идентификации футбольных болельщиков (Fan ID). Соответствующие меры обязаны предпринять правительство России и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что система карты болельщика нужно скорректировать, так как вызывает «много нареканий». В качестве примера он привёл ситуацию, когда семью не пустили на матч в Екатеринбурге, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID.

Верховный суд России 18 апреля признал, что введение Fan ID на футбольных матчах соответствует Конституции РФ и не нарушает права граждан.