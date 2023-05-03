Пассажир московского метро жестоко избил 69-летнего пенсионера за замечание

Москва, , 11:18 — REGNUM В вагоне московского метро 41-летний мужчина жестоко избил 69-летнего пенсионера. Об этом 3 мая сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Московское метро Иван Шилов © ИА REGNUM

«41-летний мужчина из хулиганских побуждений подверг избиению пенсионера в вагоне московского метро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого 69-летний потерпевший получил телесные повреждения и прибывшие на место инцидента врачи скорой помощи оказали пенсионеру необходимую медицинскую помощь.

«Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои, совершённые из хулиганских побуждений)», — добавляется в сообщении.

На прикреплённой к нему видеозаписи с камер видеонаблюдения запечатлено, как идущий вдоль вагона 69-летний пенсионер случайно споткнулся о вытянутые ноги 41-летнего пассажира, после чего мужчины обменялись несколькими репликами и более молодой начал избивать пожилого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в избиении баскетболиста московской команды ЦСКА Алексея Шведа. Также в данный момент полиция проверяет третьего подозреваемого.