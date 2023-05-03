Киев, 3 мая, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Тяжёлую зиму предстоит пережить жителям Украины, написал 3 мая экс-премьер (2010–2014 гг.) Николай Азаров в социальной сети Facebook (принадлежит Meta — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Включи свет в последний раз

«Зима на Украине обещает быть холодной и голодной», — заявил Азаров.

Бывший глава украинского правительства пояснил, что всех потребностей предстоящего Украине отопительного сезона «западные партнёры не покроют». Украинские власти решают эту проблему по-своему — повышением тарифов на электроэнергию, причём это согласуется с требованиями МВФ.

Новый отопительный сезон потребует затрат в размере $3,4 млрд, частично их покроет повышение коммунальных тарифов. За нынешний год тарифы могут вырасти «на колоссальные 200%».

Повышение скажется на жителях Украины «самым критичным образом», предупредил Азаров. Тем более что у многих рядовых украинцев огромные долги за коммунальные услуги: эта задолженность в 2022 году выросла более чем на $1 млрд).

В итоге это выльется, вероятно, в «острое социальное напряжение». По мнению Азарова, у жителей Украины попросту не будет денег, чтобы оплачивать новые тарифы — ни сейчас, ни в случае окончания боевых действий.

Азаров, оценивая политику властей Украины, в середине апреля заявил, что жители страны заняты физическим выживанием. У страны гигантский дефицит бюджета, Украина живёт в кредит.