Москва, 3 мая, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Стало известно, как понять, что за смартфоном следят через камеру. Доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что первый признак — быстрая разрядка батареи.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон

Определить, при чем тут камера, можно через настройки: если больше всего заряда потребляет она, то подозрения могут оправдаться. Помимо этого, на слежку может указать и повышенный расход трафика из-за непрерывной трансляции видео.

Также Тимофеев посоветовал проверить, имеют ли доступ к камере скачанные на смартфон приложения. Если доступ включён, стоит его отключить и больше не давать на это согласия. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».

В крайнем случае доцент посоветовал использовать на телефоне чехол со шторками на камере, чтобы что-то зафиксировать было физически невозможно.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков назвал признаки прослушки мобильного телефона. Как и Тимофеев, он также отметил быструю разрядку аккумулятора, а ещё самовольное включение микрофона или камеры.