Киров, , 11:02 — REGNUM В геоинформационной системе Кировской области (ГИС) появился новый слой, посвященный газификации региона. Здесь размещена информация обо всех уже газифицированных населенных пунктах региона (выделены голубым цветом) и о планируемых к газификации (выделены зеленым цветом). Для удобства жителей в ГИС занесена информация о сроках проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах до 2027 года включительно.

Александр Соколов Пресс-служба правительства Кировской области

Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, в апреле на прямую линию губернатора Александра Соколова поступило много вопросов о газификации конкретных населенных пунктов. После этого глава региона поручил создать интерактивную карту газификации.

«Мы провели большую совместную работу с «Газпромом» и расширили программу газификации. По расширенной программе газ придет во все южные районы области, а инвестиции в газификацию региона увеличены в пять раз, — отметил он. — Но люди хотят знать, когда именно их населенный пункт будет газифицирован. У нас есть понимание по планам газификации на 2021–2025 годы и дальше. Прошу профильное министерство энергетики и ЖКХ вместе с «Газпромом» подготовить подробную карту, возможно, интерактивную — как, куда и когда пойдет газ».