В ФСБ сообщили о взятии под арест всех членов готовившей серию терактов в Крыму группы

Симферополь, , 10:54 — REGNUM Всех членов задержанной на территории Крыма группы агентов военной разведки Украины, которая готовила серию резонансных терактов на полуострове, арестовали. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ России.

«Все задержанные арестованы Киевским районным судом Симферополя», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Он пояснил, что задержанным суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, и добавил, что операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники управления ФСБ по Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая ФСБ пресекла подготовку покушений на руководителей Крыма, которые планировала агентурная сеть Главного управления разведки министерства обороны Украины. Группа должна была совершить серию резонансных диверсионно-террористических актов в регионе.

Позднее в Сети появились кадры задержания и допроса сотрудниками ФСБ готовивших покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова.