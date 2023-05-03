Симферополь, , 10:44 — REGNUM Опубликованы кадры задержания и допроса сотрудниками ФСБ готовивших покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова.

Задержание Кадр из видео

На одном видео — задержание Виктора Подвального 1967 года рождения (его задержали в машине) и Сергея Войнаровски (задержан в квартире). Показаны изъятые в ходе обыска предметы, включая самодельное взрывное устройство.

На другом видео показан момент допроса Подвального. Он рассказал, что его завербовал в июне прошлого года, когда он уезжал в Польшу, замглавы офиса президента Украины Роман Машовец. Работал Подвальный под псевдонимом Сократ.

ФСБ 3 мая сообщила о предотвращении попытки покушения на Аксёнова, спикера парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.