Москва, 3 мая, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Церемония прощания с советским и российским модельером Вячеславом Зайцевым состоится в городе Щелково Московской области. Об этом 3 мая сообщил Московский дом моды Зайцева в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вячеслав Зайцев

«Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12 часов в Соборе Троицы Живоначальной (г. Щелково, Пролетарский проспект, 8, стр. 1)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что церемония будет открытой, и добавляется, что модельера похоронят на подмосковном Жегаловском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве на 86-м году жизни. Ранее в тот же день его госпитализировали с кровоизлиянием в желудке. После этого ему провели компьютерную томографию и перевезли в реанимацию, однако спасти жизнь не удалось.

Также 2 мая стало известно о смерти ещё одного российского модельера Валентина Юдашкина в возрасте 59 лет. У модельера несколько лет назад выявили рак правой почки на последней стадии. Он проходил сложное лечение, перенёс несколько операций, но болезнь прогрессировала, осложнения затронули даже головной мозг.